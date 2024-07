GreedFall 2: The Dying World – Termin für Early Access-Start und neuer Trailer

Die Entwicklung des narrativen RPGs „GreedFall 2: The Dying World“ ist jetzt so weit fortgeschritten, dass die Teams von NACON und Entwicklerstudio Spiders den Starttermin für die Early Access-Phase festlegen konnten. So wird das Spiel ab dem 24. September 2024 als Early Access-Version auf PC verfügbar sein. Die Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll 2025 erfolgen.

In der Early Access-Phase können Spieler die ersten Kapitel der Hauptquest entdecken, die Regionen Teer Fradee, Thynia und Uxantis erkunden und auch einige der Charaktere kennenlernen, die sie auf ihrem Abenteuer begleiten werden. Natürlich wird der Spielinhalt während der Early-Access-Phase mit neuen Features und Verbesserungen bereichert, darunter Zonen, Gefährten, Quests, Fertigkeiten und mehr.

Die Geschichte in „GreedFall II: The Dying World“ beginnt drei Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers. Spieler schlüpfen darin in die Rolle eines Eingeborenen von Teer Fradee, der mittels Gewalt von der Insel vertrieben und auf den Kontinent Gacane gebracht wurde, woher die Kolonisten stammen.

In dieser alten, vom Krieg verwüsteten Welt, die von der Malichor-Plage und den politischen Intrigen der verschiedenen dort ansässigen Fraktionen gezeichnet ist, müssen sie ihre Freiheit eigenhändig zurückgewinnen. Mithilfe von Diplomatie, List oder Kampf sowie der Hilfe von Verbündeten, müssen die Spieler die Eroberungsambitionen eines Mannes durchkreuzen, die das Ende des Kontinents und auch ihrer Insel bedeuten könnten.

Hier könnt ihr „GreedFall 2: The Dying World“ auf Steam finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung