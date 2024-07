Drova – Forsaken Kin – Neuer Trailer

Publisher Deck13 Spotlight und Entwicklerstudio Just2D präsentierten einen neuen Trailer von „Drova – Forsaken Kin“. Neben neuen Ingame-Szenen ist auch der Release-Zeitraum zu sehen. So soll das Pixelart RPG im ***ber 2024 erscheinen. Anders gesagt, der Titel soll noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt kommen.

In dem Action-RPG soll euch eine von Hand gestaltete, offene Welt erwarten. Um in der düsteren Umgebung gegen Banditen und anderen Herausforderungen zu bestehen, könnt ihr nicht nur Waffen einsetzen, sondern auch magische Fähigkeiten nutzen, die ihr erlernen könnt.

In der Welt des Spiels kämpfen zwei Fraktionen um die Vorherrschaft. Eine will die Naturgeister versklaven, die Andere sie retten, um die Welt am Leben zu halten. Während ihr durch die die Landschaften reist, Aufgaben erfüllt, handelt und kämpft, könnt ihr euch für eine der Fraktionen entscheiden. Wie in klassischen RPGs soll euch die Freiheit geboten werden, einen eigenen Weg zu finden. Passend gibt es auch keine Questmarker oder eine Minimap.

“Eine unserer Kernideen für DROVA war immer, dass Spieler in einer Welt überleben müssen, die sie hasst,” sagt Christian Sandkämper, Mitgründer vonJust2D. “Wir wollen Spielern eine Reise bieten, in der sie wirklich merken, dass sie Fortschritte machen, das wenn sie zurückgehen zu einem Gegner, der sie zuvor in Grund und Boden gestampft hat, sie plötzlich mit eben diesem Gegner den Boden aufwischen können!”

Quelle: Pressemitteilung