Titan Quest 2 – Gameplay-Reveal-Trailer

2023 kündigten THQ Nordic und Entwicklerstudio Grimlore Games das Action-RPG „Titan Quest 2“ an (siehe hier). Knapp ein Jahr später gibt es jetzt einen Gameplay-Reveal-Trailer, der einen Blick in das Spiel gewährt. In dem Nachfolger von „Titan Quest“ (2006) werdet ihr erneut in die mystische Welt des Antiken Griechenlands geschleudert, wo ihr euch großen Herausforderungen stellt, exquisite Beute jagt und mächtige Helden erschafft, indem ihr verschiedenste Meisterschaften miteinander kombiniert.

Das Hauptziel des Spiels ist es, die mysteriöse Gottheit Nemesis aufzuhalten, die als Herrin der Vergeltung bekannt ist. Nemesis lenkt die Fäden des Schicksals, welche die Grundlage des Universums bilden, und bedroht das Gleichgewicht zwischen Göttern und Menschen.

„Titan Quest 2“ soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Angaben zum Release-Zeitraum gibt es derzeit noch nicht. Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung