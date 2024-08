Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged Edition – Der Release-Termin steht, neuer Trailer

Im vergangenen Jahr kündigte Revolution Software an, das erste Spiel der Serie, „Broken Sword: The Shadow of the Templars“, das ursprünglich 1996 für PC und PlayStation veröffentlicht wurde, in einer überarbeiteten Version neu herauszubringen. Der Release war ursprünglich für Anfang des Jahres geplant, doch der Termin konnte nicht eingehalten werden. Heute teilten die Entwickler jedoch mit, dass die „Reforged Edition“ des Klassikers, die in Deutschland unter dem Titel „Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Tempelritter“ bekannt ist, bereits im nächsten Monat erscheinen wird.

Die „Reforged Edition“ bleibt den Wurzeln des klassischen Point-and-Click-Gameplays treu, wie Revolution Software betonte. Ihr werdet erneut Rätsel lösen, Hinweise sammeln und mit einer Vielzahl von Charakteren interagieren. Zudem wurden alle Dialoge vollständig neu synchronisiert, und die Grafik erstrahlt nun in einer komplett überarbeiteten 4K-Auflösung. Auch das Audioerlebnis wurde verbessert: Der Soundtrack, der vom renommierten Komponisten Barrington Pheloung stammt, wurde ebenfalls komplett überarbeitet.

In „Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Tempelritter“ übernehmt ihr wieder die Rolle des Amerikaners George Stobbart, der zusammen mit der Journalistin Nico Collard den Geheimnissen des Templerordens auf die Spur kommt. Das Abenteuer führt euch von den belebten Straßen von Paris bis in entlegene Winkel Europas und des Nahen Ostens.

Die „Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged Edition“ erscheint am 19. September 2024 für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S.

