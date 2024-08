Murder On Space Station 52 – Entwicklervideo zum Artstyle

Solo-Entwickler Made From Stings arbeitet weiterhin an dem Point & Click-Krimi-Adventure „Murder On Space Station 52“. Zusammen mit Publisher Dionous Games präsentierte der Entwickler jetzt ein Video. Dort geht Entwickler Christopher Mathes auf den Kunststil in dem Spiel ein sowie den Prozess, wie seine auf Papier gezeichneten Ideen zu den Art-Déco-Sci-Fi-Umgebungen wurden, die man im Spiel sieht.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Edward Locke, einem neuen Mechaniker, der auf einer mysteriösen Raumstation gestrandet ist. Die Station ist von ebenso seltsamen Bewohnern bevölkert, darunter auch einem, der eine morbide Vorliebe dafür hat, Leichen mit in ihre Wunden gesteckten Schlüsseln zu hinterlassen. Edward beginnt, eine Ermittlungs-Pinnwand mit Verdächtigen zu füllen und versucht, Zusammenhänge zu erkennen und den Schlüsselbund-Killer zu entlarven.

Das Spiel kombiniert klassische Adventure-Mechaniken mit modernen Elementen, wie Made From Strings mitteilte. Neben allerhand Point-and-Click-Rätsel, gibt es auch eine spielinterne Währung, die durch Erkundung verdient wird. Mit dieser Währung lässt sich Edwards Wohnung individuell gestalten und ein Aquarium mit seltsamen und kuriosen Kreaturen zu füllen.

„Murder On Space Station 52“ soll für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Weiterhin steht eine Demo-Version auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) zum Download bereit.

Quelle: Pressemitteilung