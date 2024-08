Elements Destiny – Gameplay-Trailer

Zur nahenden gamescom 2024 präsentierten Deck13 Spotlight und Entwicklerstudio ShrooMoon UG den ersten Gameplay-Trailer von „Elements Destiny“. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Retro-JPG, das für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen soll. Das Spiel in der Indie Arena Booth in Halle 10.2 während der gamescom anspielbar.

„Elements Destiny“ spielt in der Welt von Solitas, welche durch einen neuen Schattenzug bedroht ist. Nur die Nachkommen der Clans der Elemente haben die Macht, diese abzuwenden – Nachkommen wie Erika. Und so begibt sie sich auf eine Reise ins Ungewisse, welche sie durch ganz Solitas und vielleicht sogar darüber hinaus führen wird.

Als Spieler belgeitet ihr Erika auf ihrer Mission. Findet all diejenigen, die auserkoren wurden, diesen Weg mit ihr zu gehen und erweckt ihre elementaren Kräfte. Diese eröffnen euch nicht nur Möglichkeiten im Kampf, sondern helfen euch unterwegs auch diverse Hindernisse zu überwinden.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung