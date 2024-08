RoadCraft – Neue Construction-Simulation angekündigt

Focus Entertainment und Saber Interactive haben mit „RoadCraft“ ihr neuestes Projekt angekündigt. Das Spiel soll im nächsten Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

In „RoadCraft“ schlüpft ihr in die Rolle von Wiederaufbauexperten in einer postkatastrophalen Welt. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Sandstürme haben große Teile der globalen Industrieinfrastruktur zerstört. Mit einer Flotte von Baufahrzeugen müsst ihr zerstörte Anlagen reaktivieren, Straßen und Brücken neu errichten und die lokale Wirtschaft wiederbeleben. Dank der hauseigenen Physik-Engine von Saber Interactive können Materialien wie Holz, Sand oder Asphalt realistisch manipuliert werden.

Das Spiel bietet eine Kampagne, in der mehr als 40 verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Jedes Fahrzeug besitzt spezifische Fähigkeiten, die benötigt werden, um die Herausforderungen auf den insgesamt acht Karten mit jeweils 4 km² Fläche zu meistern. Im Koop-Modus können bis zu vier Spieler gemeinsam verwüstete Gebiete wieder aufbauen.

Quelle: Pressemitteilung