Landwirtschafts-Simulator 25 – Gameplay-Trailer von der gamescom

Im November 2024 wird der „Landwirtschafts-Simulator 25“ für PC und Konsolen erscheinen. Mit dem ersten Gameplay-Trailer bietet GIANTS Software jetzt einen Blick in das Spiel. Besucher der gamescom 2024 können sich vom 21. bis 25. August 2024 in Halle 6 selbst einen Eindruck verschaffen.

Der neuste Teil der Reihe wird wieder neue Features bieten. Dazu gehören auch die frisch Enthüllten Wetter-Events. Wenn virtuelle Landwirte dunkle Wolken am Himmel sehen, könnte das ein Zeichen für ein ernsthaftes Unwetter sein. In Erwartung von Hagel, der in einigen Gebieten niedergeht, oder gar eines leichten Wirbelsturms, sind Vorsichtsmaßnahmen ratsam – nicht eingelagerte Ballen sollten in Sicherheit gebracht werden. Der Himmel wird sich zwar nach diesen neuen Wetter-Events wieder aufhellen, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass sie einen Teil der Felder und Wälder zerstören. In den Optionen lässt sich die Beeinträchtigung von Feldfrüchten deaktivieren.

Zudem füllen mit Wasserbüffeln und Ziegen neue Tierarten die Ställe und produzieren dabei neue Milchsorten. Diese können anschließend in Produktionsketten zur Gewinnung von Käse weiterverarbeitet werden. Außerdem bekommen die Hoftiere nun Nachwuchs und steigern somit den Niedlichkeitsfaktor. Während sie anfangs noch unsicher auf ihren kleinen Beinchen unterwegs sind, beobachten Tierhalter, wie sie zu Nutztieren heranwachsen.

„Landwirtschafts-Simulator 25“ erscheint am 12. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern möglich. astragon Entertainment ist erneut Distributionspartner in Deutschland. Alle physischen Versionen beinhalten das „MacDon Pack“ als Bonus. Die Day One Edition ist exklusiv bei Amazon in Deutschland erhältlich und enthält zusätzlich den Mähdrescher New Holland CR11 Gold Edition. Ausschließlich für PC erscheint auch eine Collector’s Edition.

Die Webseite zur Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel und die Collector’s Edition gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung