Revenge of the Savage Planet – Nachfolger angekündigt

2025 will Entwickler Raccoon Logic Studios das Sci-Fi-Action-Adventure „Revenge of the Savage Planet“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Der neue Teil soll alles bieten, was Fans an dem Vorgänger „Journey To The Savage Planet“ liebten. Es soll aber mehr Planeten (4), Ausrüstung, Kreaturen, Humor und Satire bieten. Das Ganze findet diesmal aus der der Third-Person-Perspektive statt. Hinzu kommt ein Koop-Modus, inklusive Split-Screen und Crossplay-Feature).

In der Geschichte des Spiels werdet ihr ohne Vorwarnung von eurer Mission, den Weltraum zu kolonisieren, ausgeschlossen, nachdem die Mächtigen entschieden haben, dass die Erforschung des Weltalls viel zu kostspielig und herausfordernd ist. Letztendlich haben sie euch während eurer 80 Jahre im Kryoschlaf überflüssig gemacht. Gestrandet auf einem fremden Planeten, mit nichts als eurem Verstand und allem, was ihr aus der Landschaft sammeln könnt, begebt ihr euch in ein Abenteuer, um seltsame neue Länder zu erkunden, neue Ausrüstung zu sammeln und herzustellen, um einen Weg nach Hause zu finden.

Quelle: Pressemitteilung