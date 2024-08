Heroes of Might & Magic: Olden Era – Trailer und Ankündigung

Ubisoft hat auf der gamescom 2024 angekündigt, dass die beliebte „Heroes of Might & Magic“-Reihe fortgesetzt wird. Der neueste Teil der Strategie-Serie, „Heroes of Might & Magic: Olden Era“, soll im nächsten Jahr für den PC erscheinen. Entwickelt wird das Spiel vom Studio Unfrozen, das bereits mit „Iratus: Lord of the Dead“ Erfolge feierte.

In „Heroes of Might & Magic: Olden Era“ werdet ihr erneut in die altbekannte Welt von Enroth eintauchen, diesmal jedoch auf den mysteriösen Kontinent Jadame, der in der Hauptserie bislang unentdeckt blieb. Dieser neue Schauplatz bietet eine Vielfalt an einzigartigen Fraktionen, Biomen und Kreaturen. Die Entwickler versprechen eine lebendige und gefährliche Fantasy-Welt, in der ihr Burgen errichten, Armeen aufstellen und in strategischen Schlachten mit euren Helden und mythischen Kreaturen triumphieren könnt.

Neben den vertrauten Spielmechaniken bringt „Heroes of Might & Magic: Olden Era“ frischen Wind in die Serie. Neue Kampfmechaniken, wie etwa aktive Fähigkeiten für Helden und Kreaturen, sowie ein fraktionsbasiertes Perk-System – die sogenannten Fraktionsgesetze – ermöglichen es euch, euren Spielstil individuell anzupassen.

Freut euch auf sechs verschiedene Fraktionen, darunter altbekannte Favoriten wie die Tempelritter, die Untoten und Vampire sowie das Feenvolk. Hinzu kommen die Dunkelelfen und unterirdischen Kreaturen des Dungeons, die von Dämonen verdorbenen Insektoiden des Hives und eine geheimnisvolle sechste Fraktion, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt wird.

Veröffentlichung als Early Access-Version

Ubisoft kündigte zudem an, dass „Heroes of Might & Magic: Olden Era“ zunächst als Early Access-Version veröffentlicht wird. Dabei wird das Spiel nicht über den eigenen Launcher oder exklusiv über den Epic Games Store angeboten, sondern über Steam verfügbar sein.

Während der Early Access-Phase könnt ihr eine brandneue Fraktion, neue Modi, neue Funktionen und regelmäßige Updates erwarten. Zudem plant Entwickler Unfrozen, das Feedback der Spieler zu sammeln, um das Spiel kontinuierlich zu verbessern.

