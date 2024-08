Life Is Strange: Double Exposure – Trailer zeigt Max Caulfields neue Kräfte

Square Enix und Entwicklerstudio Deck Nine Games zeigten während des 2024 Xbox Boradcast einen neuen Trailer von „Life Is Strange: Double Exposure“. Dieser gewährt tiefere Einblicke in die Kräfte mit denen Max das übernatürliche Mysterium löst, das im Zentrum des Spiels steht.

Der Trailer erkundet nicht nur Max Caulfields neue Kraft, mit der sie zwischen zwei parallelen Zeitlinien wechseln kann, sondern auch ihre neue Fähigkeit Puls. Mit einem Puls kann Max in die andere Zeitlinie sehen, bevor sie wechselt, denn Gefahren lauern nicht nur in einer Zeitlinie. Durch einen Puls kann Max auch Unterhaltungen auf der anderen Seite belauschen, was für eine übernatürliche Amateurdetektivin perfekt ist.

Max wird beide Aspekte ihrer neuen Kraft benötigen, um den Mord an ihrer Freundin Safi aufzuklären. Während Max über Portale zwischen zwei unterschiedlichen Zeitlinien wechselt, können Spieler*innen mit ihrer Kraft Rätsel lösen, sich durch die komplexen sozialen Dynamiken des Campus navigieren und alle Geheimnisse aufdecken, die die Caledon-Universität verbirgt.

„Life Is Strange: Double Exposure“ soll am 29. Oktober 2024 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch eine Version für Nintendo Switch folgen. Genauere Angaben sind noch nicht bekannt. Die Webseite der Reihe findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Informationen über die Editionen und Preorder-Boni, gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung