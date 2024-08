Tales of Graces f Remastered angekündigt

„Tales of Graces f Remastered“ wird eine erweitere Version des Action-RPGs, welches 2010 in Japan und 2012 in Europa für die PlayStation 3 erschien. Die neue Version beinhaltet Verbesserungen im Bereich „Quality of Life”, DLC-Inhalte aus der originalen Version sowie neu lokalisierte Szenen, die erstmals auf Englisch verfügbar sein werden.

Wie Bandai Namco Europe bekannt gab, erscheint „Tales of Graces f Remastered“ am 17. Januar 2025 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

In dem Spiel folgen Spieler den Abenteuern von Asbel und seinen Freunden, die sich auf eine Reise voller Charaktere, Enthüllungen und emotionaler Momente begeben. Der Titel spielt in der Welt von Ephinea, ein Planet, der mit üppiger Vegetation gesegnet ist. Die Welt wird regiert von drei großen Nationen, von denen jede die Macht von Eleth besitzt.

Quelle: Pressemitteilung