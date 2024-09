Test Drive Unlimited Solar Crown – Informationen über die Post-Launch-Inhalte

Die Teams von NACON und Entwicklerstudio KT Racing werden das kommende Rennspiel „Test Drive Unlimited Solar Crown“ auch nach der Veröffentlichung mit weiteren Inhalten versorgen. Das Spiel wurde als Game-as-a-Service konzipiert und soll von regelmäßigen Updates profitieren. Basierend auf einem Seasonsystem werden die Spieler alle drei Monate in den Genuss neuer Aktivitäten, Fahrzeuge, Belohnungen und Themen kommen. In den Seasons 1 und 2 wird allen der Solar Pass angeboten.

Season 1 – Erste Inhalte ab dem 12. September 2024

Der Solar Crown-Wettbewerb beginnt. Sobald das Spiel veröffentlicht wird, können sich die besten Spieler auf eine Reihe von Rennen und rasanten Herausforderungen einlassen, um die Ränge zu erklimmen, Solarpunkte zu sammeln und an die Spitze der Rangliste zu gelangen, in der Hoffnung, der nächste Solarkönig oder die nächste Solarkönigin zu werden.

Diese erste Season umfasst außerdem 60 Level, 50 Sharps/Streets-Clan-Progressionslevel und einen kostenlosen Solarpass mit 25 Leveln, der verschiedene Belohnungen, darunter Kosmetika und ein exklusives Auto, enthält.

Season 2 – Ibiza-Stadt feiert sein Comeback

In dieser zweiten Saison kehrt ein vertrauter Ort zurück, den die TDU2-Fans seit 13 Jahren kennen: Ibiza (Eivissa auf Katalanisch) ist zurück in TDUSC. Die Spieler können die Stadt und ihre Umgebung erkunden, die im Maßstab 1:1 in der KT-Engine nachgebildet wurde, um den Spieler drei Monate nach der Veröffentlichung des Spiels eine andere und ergänzende Erfahrung zu Hongkong Island zu bieten.

Die Saison wird begleitet von einer Insel-exklusiven Clan-Progression mit 20 neuen Leveln, einem Solar Pass, neuen Belohnungen und exklusiven Autos, darunter fünf für diesen Anlass neu gestaltete Automodelle.

Season 3 – Clankrieg, ein sich ständig weiterentwickelnder Spielmodus

Die dritte Saison dreht sich um den Clankrieg zwischen den Sharps (deren Mitglieder sich selbst als die Elite der Raffinesse und des Luxus betrachten) und den Streets (provokant und manchmal extrem, um auf sich aufmerksam zu machen) auf Hongkong Island und Ibiza/Eivissa. In dieser Season gibt es außerdem 30 neue Clan-Aufstiegsstufen sowie weitere Zusatzinhalte.

Saison 4 – Das Casino, ein ikonischer Ort in der Unlimited-Serie

Die vierte und letzte Saison von Jahr 1 markiert die große Rückkehr des Casinos. Diese neue Solar Crown-Version des Casinos bietet den Spielern die Möglichkeit, ihre virtuelle Währung in einer Vielzahl von Aktivitäten einzusetzen, darunter Poker und Spielautomaten. Zusätzlich zu den 50 Leveln wird das Casino den Spielern die Möglichkeit geben, exklusive neue Autos, Kosmetika und Belohnungen zu gewinnen.

Zusätzlich zu den vier Saisons wird das erste Jahr von Updates profitieren, die das Spielerlebnis verbessern, einschließlich der laufenden Arbeit an den Kameras und Lenkradanimationen in der Ego-Perspektive. Das TDUSC-Team ist bestrebt, das Spiel noch viele Jahre lang aktiv zu halten und auch weiterhin das Feedback und die Wünsche der Spieler zu berücksichtigen. Von den Fans gewünschte Features und Inhalte, wie z.B. Immobilien und Motorräder, werden derzeit in Betracht gezogen.

In dem folgenden Video stellen Guillaume Guinet, Game Director & Alain Jarniou, Creative Director (und ehemaliger Game Director von Test Drive Unlimited 2) von KT Racing alle Inhalte vor, die für den Start und im ersten Jahr nach dem Release des Spiels geplant sind. In diesem zehnminütigen Video geben die Entwickler auch weitere Informationen zu den wichtigsten Wünschen der Community: Immobilien/Häuser, Motorräder und ein verbesserter Lenkraddrehwinkel im Spiel.

„Test Drive Unlimited Solar Crown“ soll am 12. September 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen über das „massively open online racing game” (M.O.O.R) gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung