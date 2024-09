Murder On Space Station 52 – Release-Termin für PC und neuer Trailer

„Murder On Space Station 52“ ist ein Point & Click-Krimi-Adventure, welches von Solo-Entwickler Made From Stings entwickelt wird. Zusammen mit Publisher wird das Spiel noch diesen Monat für PC erscheinen. Die Konsolen-Version für Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Murder On Space Station 52“ erscheint am 25. September 2024 für PC.

“Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute am 25. September auf der Raumstation 52 landen und mit den Ermittlungen beginnen“, so Entwickler Christopher Mathes. „Dieses Spiel ist wirklich mit Herzblut gemacht – die Grafiken sind handgezeichnet, ich habe den Soundtrack komponiert und die meisten Charaktere eingesprochen – daher freue ich mich riesig darauf, dass die Leute das Geheimnis erleben können, an dem ich so hart gearbeitet habe.”

In dem Spiel findet ihr euch in einer Sci-Fi-Noir-Welt wieder, in der der „Schlüsselbundmörder“ sein Unwesen treibt. In der Rolle von Edward Locke, einem neuen Mechaniker, strandet ihr auf einer mysteriösen Raumstation. Die Station ist von ebenso seltsamen Bewohnern bevölkert, darunter auch einem, der eine morbide Vorliebe dafür hat, Leichen mit in ihre Wunden gesteckten Schlüsseln zu hinterlassen. Edward beginnt, eine Ermittlungs-Pinnwand mit Verdächtigen zu füllen und versucht, Zusammenhänge zu erkennen und den Schlüsselbund-Killer zu entlarven.

Murder On Space Station 52 – Features

Eine mysteriöse Mordermittlung mit dem Sammeln von Beweisen und Verhör der Verdächtigen

Eine einzigartige handgezeichnete Welt voller gefährlicher Situationen und unglaublicher Rätsel

Humorvolle und herausfordernde Rätsel, die deine Kombinationsgabe auf die Probe stellen werden

Vollständige Sprachausgabe für die gesamte charismatische Besatzung.

Vom Blues inspirierter Original-Soundtrack

Dekorative Gegenstände, mit Spielwährung freischaltbar

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Weiterhin steht eine Demo-Version auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) zum Download bereit.

Quelle: Pressemitteilung