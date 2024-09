The Plucky Squire – Launch-Trailer

Das Märchenbuch-Abenteuer „The Plucky Squire“ (Der kühne Knappe) ist jetzt auf PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Passend präsentierten Devolver Digital und Entwicklerstudio All Possible Futures den Launch-Trailer.

In „Der kühne Knappe“ schlüpft ihr in die Rolle von Jot, einem tapferen Krieger, der die Fähigkeit besitzt, von den Seiten seiner 2D-Geschichtenbuchwelt in ein ihm fremdes 3D-Reich zu springen. Als Spieler erwartet euch eine Mischung aus Jump’n’Run, Rätsel, Action und Dutzende von retro-inspirierten Minispielen – während ihr euch auf eine magische Reise begibt, um den Bilderbuch-Fiesling Humgrump und seine monströsen Schergen zu besiegen.

Die Homepage von „The Plucky Squire“ gibt es hier: KLICK! Hier gibt es die Steam-Seite: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung