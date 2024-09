Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Demo erschienen

Nächsten Monat wird „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ für PC (Steam), Nintendo Switch sowie PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Es handelt sich um ein komplettes HD-Remake des 1993 erschienen RPGs. Ab sofort bietet Square Enix interessierten Spielern die Möglichkeit einen Blick in das HD-Remake zu werfen. Die Demo-Version des Spiels ist auf PC, Nintendo Switch und PlayStation-Konsolen verfügbar.

In der Demo schlüpfen Spieler in die Fußstapfen von Kaiser Leon und beginnen mit seinem zweiten Sohn, Prinz Gerard, eine Reise, die sich über Generationen erstreckt. Dabei begleiten sie Leon, Gerard und die nachfolgenden Kaiser beim Kampf gegen die Sieben Helden – einst verehrte Helden, die nun aus unbekannten Gründen Rache an der Welt nehmen wollen. Die Demo endet mit einem Kampf gegen Kzinssie, einem der Sieben Helden, der den Rahmen für diese Mehrgenerationengeschichte setzt. Die Speicherdaten aus der Demo lassen sich in die Vollversion übertragen.

„Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ erscheint am 24. Oktober 2024 für die oben genannten Plattformen. Die Webseite zum RPG findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung