Ghost of Yōtei – Ankündigung und Teaser-Trailer

Im Rahmen der neuesten Ausgabe der „State of Play“, die in der vergangenen Nacht ausgestrahlt wurde, hat das Entwicklerstudio Sucker Punch offiziell sein neuestes Spiel „Ghost of Yōtei“ angekündigt. Hierbei handelt es sich um den neuen Teil der „Ghost of Tsushima“-Reihe.

Während Jin Sakais Geschichte auf der Insel Tsushima erzählt wurde, findet das Abenteuer der neuen Heldin Atsu in einer völlig anderen Welt statt. Der Schauplatz des Spiels ist die Region um den Berg Yōtei im Herzen von Ezo, dem heutigen Hokkaidō. Die Handlung spielt im Jahr 1603, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“, zu einer Zeit, in der dieses Gebiet noch außerhalb des Einflussbereichs Japans lag. Atsu erwartet eine weitläufige Landschaft mit Grasflächen, verschneiten Tundren und unerwarteten Gefahren.

Ein erster Trailer gibt bereits einen kleinen Einblick in diese neue Welt. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten enthüllt werden. Die Veröffentlichung von „Ghost of Yōtei“ ist für das nächste Jahr geplant.

Quelle: PlayStation Blog