Horizon Zero Dawn Remastered für PC und PS5 angekündigt

Vor mehr als sieben Jahren erschien das Action-Adventure „Horizon Zero Dawn“ für die PlayStation 4. Schon in wenigen Wochen dürfen sich Fans des ersten Teils der „Horizon“-Serie auf ein Remaster freuen.

Die neue Version von „Horizon Zero Dawn“, die Guerrilla Games in Zusammenarbeit mit Nixxes entwickelt hat, kommt mit zahlreichen technischen Upgrades und visuellen Verbesserungen daher. Laut den Entwicklern nutzt das Spiel nun die volle Leistung der PS5 und bietet 4K-Grafik sowie schnellere Ladezeiten. Auch die Charaktermodelle wurden überarbeitet, um sie an die aktuellen Grafikstandards anzupassen.

Neben den optischen Verbesserungen wurde auch das Audioerlebnis komplett überarbeitet. Mithilfe von Sonys hauseigener Tempest-Engine-Technologie und Atmos-Rendering erwartet euch ein immersives Klangerlebnis. Außerdem wurde die Steuerung optimiert: Der DualSense-Controller bietet nun haptisches Feedback und adaptive Trigger, die in Kämpfen, bei Erkundungen und beim Klettern für ein noch intensiveres Spielgefühl sorgen.

Besitzer der ursprünglichen Version von Horizon Zero Dawn können für nur 9,99 Euro auf die Remastered-Version upgraden. Der Release erfolgt am 31. Oktober 2024 für PC und PlayStation 5.

Quelle: PlayStation Blog