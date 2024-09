The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Trailer zum Release

Heute erscheint „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ für Nintendo Switch. In dem Spiel begeben sich Spieler gemeinsam mit Prinzessin Zelda auf eine Reise durch Hyrule. Merkwürdige Risse tun sich überall im Königreich auf, und sogar die Bewohner des Landes verschwinden in ihnen. Unter den Vermissten befindet sich auch der bekannte Schwertkämpfer Link, weswegen es nun an der Prinzessin liegt, ihr Königreich zu retten. In Begleitung einer geheimnisvollen Fee namens Tri macht sie sich auf, das Rätsel zu lösen.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Zelda und erkunden, ausgestattet mit dem Tri-Stab, das Königreich von Hyrule. Mit diesem kann sie Echos erzeugen: Nachahmungen von Gegenständen in der Umgebung. So können beispielsweise Wasserblöcke aufeinandergestapelt werden, um neue Höhen zu erreichen, Brücken aus Betten gebaut oder Felsbrocken als Wurfgeschosse herbeigezaubert werden. Es lassen sich auch Echos von Monstern erzeugen, die an Zeldas Seite kämpfen.

Außerdem verleiht Tri der Prinzessin eine besondere Kraft namens Einklang, mit der Objekte den Bewegungen von Zelda folgen. Mit Umgekehrtem Einklang wiederum gelingt es ihr, den Bewegungen eines Objekts zu folgen.

Die Webseite von „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung