Dungeons 4 – Release-Termin der Switch-Version

Nach fast einem Jahr, nach dem Release auf PC, Xbox und PlayStation, wird jetzt „Dungeons 4“ für Nintendo Switch erscheinen. Die Dungeon-Management-Simulation wird von Kalpyso Media und Entwickler Realmforge Studios am 17. Oktober 2024 veröffentlicht. Am gleichen Tag erscheint auch der DLC „The Good, the Bad und the Evil“.

Die Switch-Edition selbst bietet ein exklusives „Prinzessinnen“-Outfit für Thalya sowie neue Skins für die Schnodderlinge und den Thronsaal. Außerdem sind in der Nintendo Switch-Edition alle Inhalte des „Deluxe Paket“ zu finden, dazu zählen die Karte „Der Sturm auf Dollaran“, Skins für Thalya und die Hand des Bösen sowie der offizielle Soundtrack und das digitale Artbook.

In „Dungeons 4“ erwartet euch eine Mischung aus Echtzeitstrategie, Simulation und Dungeon-Management. Die Story schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des Absolut Bösen und seiner treuen Dienerin Thalya auf, die zurückkehren, um Chaos unter den Kräften des Guten zu säen. Dank ihres neuen fähigkeitsbasierten Perk-Systems ist sich Thalya sicher, diesmal die größte Oberwelt der „Dungeons“-Geschichte ein für alle Mal erobern zu können. Gleichzeitig sind die zahlreichen Fallen und Kreaturen zur Absicherung des eigenen Dungeons wichtiger denn je: Die Zwerge sind in „Dungeons 4“ angekommen und graben sich ebenfalls durch den Untergrund.

Hier der Launch-Trailer zum Release für PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen:

Quelle: Pressemitteilung