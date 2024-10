Red Dead Redemption – PC-Version angekündigt

Das Western-Epos „Red Dead Redemption“ und die Erweiterung „Undead Nightmare“ erscheinen erstmals für den PC. Dies kündigte Rockstar Games in dieser Woche offiziell an. Ursprünglich wurde „Red Dead Redemption“ im Jahr 2010 veröffentlicht. Die neue PC-Version wird in Zusammenarbeit mit Double Eleven entwickelt, wie Rockstar Games weiter bekannt gab.

Die PC-Version bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. Unter anderem werden eine 4K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz unterstützt. Darüber hinaus bietet die Version umfassende Unterstützung für Ultrawide-Monitore im 21:9-Format sowie für das noch breitere 32:9-Format. Für eine noch intensivere Farbwiedergabe und Kontrast sorgt die Unterstützung von HDR10.

Eine weitere Neuerung ist die Implementierung von NVIDIA DLSS 3.7 und AMD FSR 3.0, zwei Technologien zur Hochskalierung, die für eine schärfere und flüssigere Darstellung der Grafik sorgen. Dank der NVIDIA-DLSS-Framegenerierung könnt ihr euch auf besonders sanfte Bewegungen freuen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, die Renderdistanz und die Schattenqualität individuell anzupassen, um das Spiel optimal an eure Hardware anzupassen.

„Red Dead Redemption“ und „Undead Nightmare“ werden am 29. Oktober 2024 über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht.

Quelle: Rockstar Games