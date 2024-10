S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone – Trilogie erscheint für die Switch

GSC Game World hat jetzt zusammen mit MATABOO den Release-Termin von „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone“ für Nintendo Switch bekannt gegeben. Das Paket umfasst die First-Person-Survival-Shooter „Shadow of Chornobyl“ (2007), „Clear Sky“ (2008) und „Call of Prypiat“ (2009).

Die drei Titel wurden für die Nintendo Switch optimiert und bieten ein angepasstes Schießsystem mit Gyro-Zielerfassung, Touch-Oberfläche und -Steuerung, verfeinerter Grafik und voller Unterstützung für Handheld- und TV-Modus.

„S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone“ erscheint am 31. Oktober 2024 und kostet 39,99 Euro (UVP). Die drei Titel können auch einzeln für 19,99 Euro (UVP) gekauft werden.

Quelle: Pressemitteilung