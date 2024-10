Tomb Raider IV-VI Remastered – Release-Termin für PC und Konsolen

Ein Jahr nach der Veröffentlichung von „Tomb Raider I-III Remastered“ wird der Release von „Tomb Raider IV-VI Remastered” erfolgen. Dies gaben vor kurzem Aspyr and Crystal Dynamics bekannt. Damit ist der offizielle Release-Termin der 14. Februar 2025.

Das Paket kostet 29,99$ (UVP) und besteht aus überarbeitete Versionen von „Tomb Raider: The Last Revelation” (1999), „Tomb Raider: Chronicles“ (2000) und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“ (2003). Das Ganze erscheint auf PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

„Tomb Raider IV-VI Remastered” bietet überarbeitete Grafik, mit der Möglichkeit, während des Spiels zwischen klassischer und moderner Grafik umzuschalten. Wählt zwischen der neuen, modernen Steuerung, die sich an den späteren Teilen der Serie orientiert, um flüssigere Bewegungen und Kamerafunktionen zu ermöglichen, oder entscheidet euch für die ursprüngliche Steuerung im tank-style. Der Fotomodus ist ebenfalls wieder dabei und enthält alle Posen aus „Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“ sowie neue Posen zur Erinnerung an das Abenteuer. Außerdem gibt es neue Quality-of-Life-Verbesserungen, wie z.B. Gesundheitsleisten bei den Bossen und mehr.

Quelle: Pressemitteilung