Life Is Strange: Double Exposure – Kapitel 1+2 erschienen, neuer Trailer

Das Teams von Square Enix und Entwicklerstudio Deck Nine Games haben jetzt den Vorabzugang für die ersten zwei Kapitel von „Life Is Strange: Double Exposure“ freigeschaltet. Den Vorabzugang erhalten Käufer der Ultimate Edition. Der offizielle Release des kompletten Spiels erfolgt am 29. Oktober 2024 für PC (Steam und Windows Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Die ersten zwei Kapitel des Spiels folgen Max, die in dem neusten Teil der Reihe zurückkehrt und als Fotografin Kurse an der Caledon-Universität gibt. Sie begibt sich auf ein übernatürliches Abenteuer, um einen Mord zu lösen, indem sie mit ihrer neuen Kraft zwischen verschiedenen Zeitlinien wechselt. Dabei lernt sie neue Charaktere kennen, darunter den Astrophysiker Moses, die Poetin Safi und viele weitere.

„Life Is Strange: Double Exposure ist ein spannender Krimi mit vielen überraschenden Wendungen, bei dem sich Spieler*innen nie ganz sicher sein können, wohin die Geschichte führt“, sagt Game Director Jonathan Stauder. „Mit dem Vorabzugang auf Kapitel 1 und 2 wollen wir Fans die Zeit und Gelegenheit geben zu spekulieren, Theorien aufzustellen und das Spiel zu analysieren – genauso wie sie es gemacht haben, als das erste LIFE IS STRANGE noch in zeitversetzten Episoden erschien. Wir freuen uns darauf diese Theorien zu hören, nachdem Spieler*innen die ersten zwei Kapitel erlebt haben.“

Die Webseite der Reihe findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Informationen über die Editionen, Preorder-Boni und mehr, gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung