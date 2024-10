Life Is Strange: Double Exposure – Launch-Trailer

Heute ist die offizielle Veröffentlichung von „Life Is Strange: Double Exposure“. Der neuste Teil der Adventure-Reihe ist für PC (Steam und Windows Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar. Die Nintendo Switch-Version soll folgen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

In „Life Is Strange: Double Exposure“ findet Max Caulfield, Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität, ihre Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet. Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Stattdessen öffnet Max ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird klar, dass der Mörder bald erneut zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um denselben Mord zu lösen und zu verhindern.

Quelle: Pressemitteilung