S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone – Launch-Trailer zum Switch-Release

Heute veröffentlicht GSC Game World „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone“ für die aktuelle Konsole aus dem Haus Nintendo. Das Paket ist für 39,99 Euro (UVP) auf der Switch zu haben und beinhaltet die First-Person-Survival-Shooter „Shadow of Chornobyl“ (2007), „Clear Sky“ (2008) und „Call of Prypiat“ (2009).

Die drei Titel sind auch einzeln für 19,99 Euro (UVP) erhältlich und wurden für die Nintendo Switch optimiert. Hinzu bieten sie ein angepasstes Schießsystem mit Gyro-Zielerfassung, Touch-Oberfläche und -Steuerung, verfeinerter Grafik und voller Unterstützung für Handheld- und TV-Modus.

Quelle: Pressemitteilung