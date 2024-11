Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Weitere Gameplay-Details

Vor kurzem gaben Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio weitere Informationen zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ bekannt. Unter anderem gibt es Details zu den Kampfelementen, das Leben auf hoher See und mehr.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Kampstile

Während der Kämpfe können spieler dynamischen zwischen zwei Kampfstilen wechseln – – dem „Mad Dog“- und dem „Sea Dog“-Stil, die beide über einzigartige Eigenschaften und Heat-Aktionen verfügen, um Gegner zu bezwingen.

Im „Mad Dog“-Stil können Spieler Fäuste und Tritte mit Messerangriffen kombinieren, um blitzschnelle Schläge und Luftkombinationen auszuführen, die Gegner stilvoll besiegen. Indem sie Schaden austeilen, füllen sie die Wahnsinnsanzeige, mit der sie eine Gruppe schattenartiger Doppelgänger beschwören können, um Majimas Zerstörungskraft zu vervielfachen.

Im „Sea Dog“-Stil können Spieler zwei Entermesser gleichzeitig schwingen und damit Hiebkombos mit Piratenausrüstung verbinden, um brutale Finisher auszuführen. Im Verlauf der Geschichte erhalten die Spieler zudem die Fähigkeit, die Wahnsinnsanzeige zu nutzen, um vier verschiedene dunkle Gottheiten zu beschwören, die durch Schätze, den sogenannten „Dunklen Instrumenten“, freigesetzt werden.

Nebenwaffen & Dunkle Instrumente

Im Kampf können die Spieler auf drei Nebenwaffen zurückgreifen: den Cutlass-Bumerang, eine Pistole und den Kettenhaken. Jede dieser Waffen entfaltet das volle Potenzial des „Sea Dog“-Stils – der Cutlass-Bumerang ermöglicht es Majima, großflächigen Schaden zu verursachen, die geladene Pistole fügt explosive Rückstöße zu, und der Kettenhaken lässt die Spieler mit enormer Geschwindigkeit auf Feinde zuschnellen, um entscheidende Schläge zu landen.

Von den Schiffen besiegter Piratencrews geplündert, rufen die Dunklen Instrumente verfluchte Kreaturen herbei, die Majimas Feinden Angst und Schrecken einflößen! Das Spielen der Violine ruft hungrige, menschenfressende Haie auf das Schlachtfeld, die mit ihren Zähnen die Gegner zerfetzen. Die verfluchte Gitarre beschwört einen riesigen Affen, der mächtige Aufwärtshaken auf die Gegner niederprasseln lässt. Das Spielen des Saxophons ruft einen geflügelten Verbündeten herbei, der quälende Tornados entfesselt, und das Benutzen der Okarina beschwört erschreckende Quallen aus der tiefen See, die mit elektrischen Angriffen zuschlagen.

Seeschlachten

Das Leben als Pirat dreht sich um Freiheit und Entdeckung, und die Spieler können über den weiten Ozean segeln, Schatzinseln erkunden und Leuchttürme auf nahegelegenen und fernen Landstrichen besuchen – immer auf der Hut vor gefährlichen Feinden, die auf sie lauern.

Im Kampf auf See gilt es: Entweder sinken oder siegen. Die Spieler steuern ihr Schiff, die Goro Maru, aus dem Feuer feindlicher Angriffe und bombardieren Gegner mit Kanonenschüssen, bevor sie das gegnerische Schiff entern, um den rivalisierenden Kapitän und seine Crew in einem wilden Kampf auf dem Deck zu besiegen.

Um in den Seeschlachten richtig durchzustarten, müssen die Spieler ihr Schiff anpassen und die Crew strategisch einsetzen. Das Design und Aussehen des Schiffes kann individuell angepasst werden, und anschließend die Rüstung verstärkt und die Waffen ausgerüstet werden.

Für den Sieg müssen die Spieler auf Majimas Fähigkeiten und die unterschiedlichen Talente seiner Crewmitglieder in Deckkämpfen zurückgreifen. Jedes Crewmitglied bringt eigene Stärken mit – einige konzentrieren sich auf den Angriff, während andere auf Heilung spezialisiert sind.

Das Piraten-Kolosseum in Madlantis ist eine Kampf-Arena wie keine andere, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen: von Einzelkämpfen bis hin zu chaotischen Freiforalls gegen neun andere Crews. Jede Menge zerstörerische Entdeckungen erwarten Majima und seine treue Crew.

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ setzt nach den Ereignissen von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ an und begleitet Goro Majima, der seine Erinnerungen zurückgewinnt, seine eigene Piratencrew gründet und die offene See erobert – stets auf der Suche nach legendären Schätzen.

Das Spiel wird am 21. Februar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows und PC (Steam) erscheinen. Die Webseite von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ gibt es hier: KLICK! Informationen über die Edition gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung