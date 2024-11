Spindle – Gameplay-Trailer des Pixel-Abenteuers

Nächstes Jahr wollen Publisher Deck13 Spotlight und Entwicklerstudio Wobble Ghost das Action-Adventure „Spindle“ für PC und Nintendo Switch herausbringen. In dem Titel soll die Spieler eine Pixelwelt erwarten, wo sie düstere Dungeons erforschen, Rätsel lösen und die Kräfte des Sensenmannes nutzen, um Kreaturen und Hindernisse zu überwinden.

In der Geschichte des Spiels schlüpfen Spieler in die Rolle des Sensenmannes. Doch eines Tages kann der Sensenmann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil niemand mehr stirbt. Das Universum gerät aus den Fugen und das Ende naht. Um alles wieder in Ordnung zu bringen, müssen die Spieler herausfinden, was schiefgelaufen ist — bevor es zu spät ist. Zum Glück sind sie auf dieser Reise nicht allein: Ein treues rosa Schwein ist ihr Begleiter und führt sie durch die Schatten. Gemeinsam kämpfen sie, um das Gleichgewicht in einer Welt wiederherzustellen, die droht, zusammenzubrechen.

Die offizielle Webseite zum Pixel-Adventure gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Spindle“ auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

