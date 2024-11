Ravenswatch – Launch-Trailer der Konsolen-Version

Das Koop-Action-Roguelike „Ravenswatch“ ist ab heute auch für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Die Vollversion des Spiels erschien bereits im September 2024 für PC. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch soll am 23. Januar 2025 folgen.

In „Ravenswatch“ schlüpfen die Spieler allein oder mit bis zu vier Personen in die Rolle eines von neun Helden, die alle von alten Volksmärchen und Legenden inspiriert sind. Jeder spielbare Charakter hat dabei eigene, individuelle Mechaniken, ob Rotkäppchen, die Schneekönigin, Gepetto oder Aladdin. In Roguelike-Tradition schalten die Spieler in jedem Durchlauf neue Fähigkeiten frei, die die Helden stärker machen.

Die Spieler haben drei Tage und drei Nächte Zeit, um ihre Helden zu stärken. Dabei sollten sie ihre Aktionen in der vorgegebenen Zeit optimieren, Quests abschließen, magische Objekte finden und andere Herausforderungen abschließen, bevor sie dem Meister-Albtraum des jeweiligen Levels gegenüberstehen.

