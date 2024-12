Abyssus – Der erste Trailer und Termine für Playtests

Publisher The Arcade Crew und Entwicklerstudio DoubleMoose haben jetzt den First-Person-Shooter „Abyssus“ für PC angekündigt. In Rahmen der PC Gaming Show: Most Wanted wurde direkt der erste Trailer des Roguelike-FPS präsentiert. Wer selbst einen Blick in das Spiel werfen möchte, der kann sich auf Steam für spielbare Alpha-PlayTests anmelden. Der erste Playtest startet bereit heute. Hier die bekannten Termine:

Freitag, 6. Dez. – Montag, 9. Dez.

Freitag, 13. Dez. – Montag, 16. Dez.

Freitag, 20. Dez. – Montag, 23. Dez.

In „Abyssus“ soll euch rasante First-Person-Shooter-Action erwarten, die man mit zu vier Spielern im Koop erleben kann. Zusammen geht es durch 64 handgefertigte, prozedural angelegte Level, wo 36 verschiedene Gegner und 4 Bosse auf euch warten. Um bei diesen Herausforderungen siegreich hervorzugehen, gibt es 8 verschiedene Waffen, die mit 45 Waffen-Mods individuell angepasst werden können. Hinzu kommt eine Roguelite-Metaprogression mit Aufstiegen, Belohnungen und freischaltbaren Funktionen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung