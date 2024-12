MainFrames – Release-Termin für PC und Switch

Im August 2024 wurde der Plattformer „MainFrames“ für PC und Nintendo Switch angekündigt (siehe hier). Während der PC Gaming Show: Most Wanted gaben The Arcade Crew und Entwickler Assoupi bekannt, dass das Spiel am 06. März 2025 für die beiden Plattformen erscheinen wird. Diese Bekanntgabe wurde von einem neuen Trailer begleitet, der Eindrücke von dem Plattformer-Gameplay mit leichten Puzzle-Elementen liefert.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Floppy, einem Computerprogramm auf der Suche nach sich selbst, das seine unbekannte Herkunft und seine wahre Funktion herausfinden will. Von Sprüngen zwischen Programmfenstern auf einem Computermonitor bis hin zum Neuanordnen von Desktop-Symbolen, um neue Wege zu finden, warten in jedem Level von „MainFrames“ zahlreiche Herausforderungen und Rätsel – darunter bossähnliche Begegnungen, die direkt vom Betriebssystem gesteuert werden.

Hier findet ihr „MainFrames“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung