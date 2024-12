Synduality: Echo of Ada – Trailer zum Start des Open Network Test

Der PvPvE-Extraction-Shooter „Synduality: Echo of Ada“ kann ab sofort in einem Open Network Test ausprobiert werden. Der ONT ist auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar, und läuft bis zum 20. Dezember um 02:00 Uhr. Vorbesteller können bis zum 22. Dezember 2024 07:00 Uhr spielen.

In „Synduality: Echo of Ada“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Drifters an Bord seines CRADLECOFFIN, mit der Mission, die seltenen AO-Kristalle zu bergen. Dabei werden sie von einem Magus, einem KI-Begleiter, unterstützt, der wertvolle Hinweise gibt und sie vor Gefahren in der Welt von Amasia warnt.

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht die Vollversion des Spiels am 24. Januar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vorbesteller der Deluxe oder Ultimate Edition erhalten bereits am 17. Januar 2025 Zugang.

Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung