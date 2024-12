Fairy Tail 2 – Launch-Trailer

Das Action-RPG „Fairy Tail 2“ erscheint heute für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Passend präsentierten Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Gust den obligatorischen Launch-Trailer.

Als direkte Fortsetzung des Spiels von 2020 und basierend auf der beliebten „Fairy Tail“-Franchise, bringt dieses neue Action-RPG die Spieler zum Höhepunkts des Alvarez-Imperiums-Arcs mit einem überarbeiteten Kampfsystem. In der Rolle von Mitgliedern der „Fairy Tail“-Gilde, wie Natsu und Lucy, können Fans das Königreich Fiore frei und nahtlos erkunden, während sie sich Zeref, dem Spriggan-Kaiser, seinem Elite-Team, den Spriggan 12 und dem Schwarzen Drachen Acnologia stellen.

Eine eigens für das Spiel geschriebene Geschichte, der „Key to the Unknown“, wird es den Fans außerdem ermöglichen, neue Ereignisse zu entdecken, die nach der letzten Schlacht stattfinden. In vier exklusiven Kapiteln werden die Spieler verschiedene Quests annehmen, eine Vielzahl von unerwarteten Charakteren treffen und ikonische Orte aus dem Anime und Manga sowie Originalschauplätze von „Fairy Tail 2“ erkunden.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung