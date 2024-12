Ōkami – Capcom kündigt Sequel an

Das Action-Adventure „Ōkami“, entwickelt von Clover Studio, erschien erstmals im Jahr 2006 für die PlayStation 2. Sechs Jahre später veröffentlichte Capcom eine HD-Version für die PlayStation 3. 2017 erschien diese für weitere Plattformen. Wie Capcom heute bekanntgab, befindet sich nun ein Sequel in Entwicklung. Ein erster Teaser wurde ebenfalls veröffentlicht, den ihr weiter unten ansehen könnt.

Hideki Kamiya, der Director des ursprünglichen „Ōkami“, übernimmt erneut die Leitung für das neue Spiel. Laut Capcom wird das Sequel von mehreren Studios entwickelt, darunter auch Teams mit Mitgliedern des Originalspiels. Zu den beteiligten Studios gehören M-TWO Inc., Machine Head Works Inc. und CLOVERS Inc.

In „Ōkami“ schlüpft ihr in die Rolle der Sonnengottheit Amaterasu, die in Gestalt eines weißen Wolfes auf die Erde zurückkehrt, um die Welt vom finsteren Dämon Orochi zu befreien. Mithilfe des einzigartigen Cel-Shading-Stils, eines himmlischen Pinsels und magischer Fähigkeiten gilt es, die Welt wiederherzustellen. Im Laufe des Spiels erlernt ihr neue Pinseltechniken, mit denen ihr beispielsweise Bäume zum Erblühen bringt.

Im kommenden Sequel werden Amaterasu und ihre Freunde erneut eine zentrale Rolle spielen. Konkrete Details zur Handlung oder zum Stil des Spiels hat Capcom jedoch noch nicht verraten. Auch ein Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt.

Quelle: Pressemitteilung