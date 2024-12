Onimusha: Way of the Sword – Capcom veröffentlicht einen ersten Trailer

Nach Jahren der Abstinenz kehrt Capcoms „Onimusha“-Reihe mit einem neuen Teil zurück. Im Rahmen der „The Game Awards“ kündigte das Unternehmen Onimusha: Way of the Sword an, den neuesten Teil der Serie, der voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 erscheinen wird. Ein erster Trailer gibt bereits jetzt Einblicke in das kommende Spiel.

Der Schauplatz des Spiels ist Kyoto während der frühen Edo-Periode. Die historische Stadt wurde vom bösartigen Miasma heimgesucht, das monströse Feinde, die sogenannten „Genma“, hervorgebracht hat. Diese Wesen treiben nun überall ihr Unwesen. In Onimusha: Way of the Sword schlüpft ihr in die Rolle eines Samurai, der den Oni-Handschuh trägt. Dieses mystische Artefakt ermöglicht es, die Genma zu besiegen, die aus der Unterwelt aufsteigen.

Die „Onimusha“-Serie feierte ihr Debüt im Jahr 2001. Laut Capcom wurden weltweit über 8,7 Millionen Einheiten der Spiele verkauft. „Onimusha: Way of the Sword“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und für den PC.

Quelle: Capcom / The Game Awards