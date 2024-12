Shadow Labyrinth – 2D-Action-Plattformer angekündigt

Bei „Shadow Labyrinth“ handelt es sich um einen von PAC-MAN inspiriertes Sci-Fi-Abenteuer, welches nächstes Jahr für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll. Im Zuge der Game Awards 2024 zeigte Bandai Namco Entertainment Europe jetzt einen ersten Trailer.

Als 2D-Action-Platformer dreht sich „Shadow Labyrinth“ ganz um die neue Vision des PAC-MAN-Franchises. Spieler schlüpfen in die Rolle eines neuen Protagonisten, dem Swordsman No. 8. Die Geschichte knüpft hier an die Ereignisse aus Secret Level (animierte Prime Video-Serie) an: Der Protagonist erwacht auf einem fremden Planeten, der von Krieg und Monstern heimgesucht wird. Schon bald trifft er auf PUCK, eine geheimnisvolle, aber vertraut wirkende Figur, der ihm rät aus dieser Welt zu fliehen. Um sein Überleben zu sichern, gilt es, alles zu verschlingen, was in der Dunkelheit lauert – und so schließlich an die Spitze der Nahrungskette dieses Planeten zu klettern.

Das Spiel integriert Elemente aus dem ursprünglichen Spiel und führt die Spieler in eine labyrinthartige Welt voller neuer und altbekannter Feinde sowie Rätsel. Im Spiel führen Kämpfe, die Erkundung der Areale und das Besiegen von Bossen zum Sieg, wobei nach und nach Fähigkeiten freigeschaltet werden.

Hier findet ihr den Titel bereits auf Steam: KLICK!

