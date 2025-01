Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Neues Video

Vor kurzem präsentierten SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio (RGG Studio) neues Material von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“. Dies fand im Zuge des „Like a Dragon Direct“-Livestream statt.

Das Video zeigt verschiedene Schauplätze des Spiels und wirft einen genaueren Blick auf die Kampfsysteme (zu Lande und zu Wasser!), die Schiffsanpassung, den Aufbau der Crew, Nebenerfahrungen und vieles mehr. Außerdem wurde New Game+ als kostenloses Update für die Zeit nach der Veröffentlichung im Februar angekündigt.

Das Action-Abenteuer „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 21. Februar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam). Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über den Titel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung