Synduality: Echo of Ada – Neuer Story-Trailer

Diesen Monat wird Bandai Namco Entertainment das Action-Spiel „Synduality: Echo of Ada“ für auf den Markt bringen. Um auf den Release einzustimmen, präsentierte Entwickler Game Studio Inc. jetzt einen Story-Trailer.

In den Amasia Collapse Investigation Missions in „Synduality: Echo of Ada“ enthüllen Spieler die Geschichte von Alba, einem Drifter, und Ada, seinem Magus. Sie stehen scheinbar mit dem Untergang von Amasia, der letzten Festung der Menschheit, in Verbindung. Spieler müssen Missionen absolvieren und dabei herausfinden, was vor und während des Falls von Amasia geschah.

Das Spiel erscheint am 24. Januar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Alle, die die Deluxe- und Ultimate-Editionen vorbestellen, erhalten einen Vorabzugang zum Spiel ab dem 17. Januar 2025.

Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung