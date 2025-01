Moroi – Neues Hack-and-Slash-Spiel angekündigt

Der Publisher Good Shepherd Entertainment (bekannt durch „Dicefolk“ und „Monster Train“) und das Entwicklerstudio Violet Saint haben ihr neues Spiel „Moroi“ angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein düsteres Fantasy-Hack-and-Slash-Abenteuer, das Anfang 2025 für den PC erscheinen soll. Inspiriert wurde das Spiel von rumänischer Folklore, Heavy Metal und den Werken von David Lynch.

In „Moroi“ befindet ihr euch in der Cosmic Engine, einem labyrinthartigen Reich voller dunkler Geheimnisse und bedrohlicher Kreaturen. Ihr schlüpft in die Rolle eines Charakters, der von Amnesie geplagt ist und weder seinen Namen noch seine Vergangenheit kennt. Eure Aufgabe ist es, euch gegen magische Wächter, verfluchte Untote und andere Gegner zu behaupten, während ihr versucht, die Geheimnisse dieses grausamen Ortes zu entschlüsseln.

Ihr könnt in „Moroi“ ein ungewöhnliches Arsenal an Waffen nutzen, darunter eine höllische Ente oder ein fliegendes Gehirn, das euch im Kampf unterstützt. Neben den Kämpfen erwarten euch auch makabre Rätsel, die kreative Lösungen erfordern. Diese Aufgaben reichen von Bluttrinken bis hin zur Suche nach Hinweisen in Eingeweiden.

Die düstere Atmosphäre des Spiels wird durch schwarzen Humor ergänzt, der euch in der ansonsten beklemmenden Welt etwas Erleichterung verschaffen soll. Eure Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und führen zu unterschiedlichen Enden.

„Moroi“ wird Anfang 2025 für PC erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung