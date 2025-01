Dynasty Warriors: Origins – Launch-Trailer

Der Publisher Koei Tecmo Europe und das Entwicklerstudio Omega Force veröffentlichen heute den 1 vs. 1000 Musou-Thriller „Dynasty Warriors: Origins“ für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Der neuste Teil des „Dynasty Warriors“-Franchise soll unter anderem intensivere Kämpfe und größere Armeen bieten.

Tomohiko Sho, Dynasty Warriors: Origins-Produzent und Leiter von Omega Force, Koei Tecmo Europe, sagt: „Dies ist das intensivste, aufregendste Gameplay in der Geschichte der Dynasty Warriors-Franchise. Das Gefühl von Realismus auf dem Schlachtfeld war noch nie so groß.“

Die Geschichte in dem Spiel führt die Spieler durch die dramatischsten Ereignisse der Drei Königreiche, von der „Rebellion der Gelben Turbane“ bis zur „Schlacht von Chibi“. Als namenloser Held müssen sie Entscheidungen treffen, um den Frieden wiederherzustellen und das Schicksal des alten Chinas zu formen.

Der Protagonist zieht an der Seite der Helden der Drei Königreiche in die Schlacht, um Schwärme von Feinden mit Schwertern, Fäusten und verschiedenen anderen Waffen zu vernichten. Zusammen reisen sie über eine riesige Weltkarte, nehmen an Missionen teil, schlagen Rebellionen nieder, retten Regierungstruppen und bestehen Scharmützel. Dabei treffen sie auf berühmte Charaktere wie Cao Cao und Liu Bei, die je nach Interaktion zu Verbündeten oder Feinden werden können.

Quelle: Pressemitteilung