Death Howl – Soulslike Deck Builder angekündigt

Vor kurzem kündigten Publisher 11 bit studios und das in Dänemark ansässige Entwicklerstudio The Outer Zone den Deck-Builder „Death Howl“ an. Der Titel soll noch dieses Jahr für PC erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Dafür wird heute Abend eine Demo-Version auf Steam erscheinen.

In „Death Howl“ spielt ihr als Ro, eine trauernde Mutter, die sich in einem nordisch inspirierten Reich der Geister bewegt und verzweifelt versucht, ihren verstorbenen Sohn wiederzufinden. Es ist eine Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft.

Als Ro stellt ihr euch den unerbittlichen Geistern in raster- und rundenbasierten Kämpfen. Um euch einen Weg durch die Verzweiflung zu bahnen und gegen die Feinde und Bosse zu bestehen, gilt es eurer Deck zusammenzustellen und zu verfeinern. Jedes Biom bietet einzigartige Decktypen und Mechaniken, die die strategische Ebene bereichern sollen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung