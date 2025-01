Synduality: Echo of Ada – Launch-Trailer

Heute ist die Veröffentlichung des PvPvE-Extraction-Shooters „Synduality: Echo of Ada“ auf PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zur Feier des Releases präsentierten Bandai Namco Entertainment Europe und Entwickler Game Studio Inc den obligatorischen Launch-Trailer.

„Synduality: Echo of Ada“ spielt in 2222, Jahre nachdem ein mysteriöser giftiger Regen namens Tränen des Neumondes den Großteil der Menschheit ausgelöscht und Kreaturen hervorgebracht hat, die nun die verbleibende Bevölkerung jagen. Die Drifter verdienen ihren Lebensunterhalt in diesem Szenario mit dem Sammeln von AO-Kristallen, einer seltenen Ressource, die zur Energiegewinnung verwendet wird. Sie steuern die CRADLECOFFINS, während ein Magus ihnen im Kampf durch Fähigkeiten, Anweisungen, Hinweise und Warnungen hilft, die Ruinen sicher zu durchqueren und die wertvollen Ressourcen zurückzubringen.

Die Fähigkeit, Risiken und Belohnungen richtig einzuschätzen, unterscheidet einen erfolgreichen Drifter von allen anderen. Durch den Rangaufstieg und das Absolvieren von Missionen werden Credits und Ressourcen verdient. Außerdem können Gegenstände verwendet werden, um den eigenen unterirdischen Bunker aufzurüsten. Spieler müssen vorsichtig sein, denn jeder Ausflug in die Ruinen birgt das Risiko, alle CRADLECOFFIN-Teile, Waffen und wertvolle Beute zu verlieren.

Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung