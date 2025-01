JDM: Japanese Drift Master – Neuer Trailer, Release im März

Entwickler Gaming Factory hat einen neuen Trailer zum kommenden Simcade-Rennspiel „JDM: Japanese Drift Master“ veröffentlicht. Zudem gab das Studio bekannt, dass der Titel im März 2025 erscheinen wird.

Das Spiel führt euch in die fiktive japanische Präfektur Guntama, wo ihr die Rolle von Touma übernehmt – einem Fahrer aus Polen, der davon träumt, in der japanischen Street-Racing-Szene erfolgreich zu sein. Unterstützt von seinen japanischen Freunden tritt er gegen zahlreiche Rivalen an, die ihm den Weg nach oben erschweren. Die Geschichte wird nicht nur durch spannende Rennen erzählt, sondern auch durch In-Game-Events und ein eigenes Manga. Mit jeder Teilnahme an einem Event schaltet ihr neue Seiten des Comics frei, die die Handlung vertiefen und weitere Details zur Geschichte preisgeben.

Im Spiel stehen euch Fahrzeuge von Nissan, Mazda und Subaru zur Verfügung, wobei in Zukunft weitere Marken angekündigt werden sollen. Jedes Auto kann umfassend angepasst werden – sowohl mechanisch als auch optisch. Von technischen Upgrades wie neuen Steuergeräten bis hin zu auffälligen Modifikationen wie markanten Auspuffanlagen gibt es unzählige Möglichkeiten, euer Fahrzeug individuell zu gestalten.

Das Simcade-Rennspiel, das den Fokus auf das Driften auf modernen japanischen Straßen legt, erscheint am 26. März 2025 für Steam, GOG und den Epic Store.

Quelle: Pressemitteilung