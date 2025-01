Split Fiction – Neuer Trailer zeigt Co-op Gameplay

Electronic Arts und Entwickler Hazelight Studios präsentieren zum Start der neuen Woche einen Trailer zu ihrem kommenden Koop-Action-Adventure „Split Fiction“.

Der Trailer zeigt einige der Szenen, in denen ihr zusammenarbeitet, sowie Spielmechaniken, die für Hazelight-Spiele typisch sind. Josef Fares, der Gründer von Hazelight Studios, stellt euch im Video die unterschiedlichen Herausforderungen vor, die euch im Spiel begegnen werden.

Zusätzlich erfahrt ihr im Trailer mehr über die sogenannten Nebenstränge. Diese Abenteuer könnt ihr innerhalb der Hauptlevels finden. Sie bieten euch die Möglichkeit, neue Herausforderungen zu erleben. In einem dieser Abenteuer surft ihr auf Sandfischen, in einem anderen fahrt ihr mit einem Snowboard einen Berg hinunter, der sich auf einem futuristischen Schlachtfeld befindet. Diese Nebenstränge sollen euch weitere interessante Spielerlebnisse bieten.

Die Geschichte von Mio und Zoe

In „Split Fiction“ spielt ihr die beiden Hauptfiguren Mio und Zoe, die beide Schriftstellerinnen sind. Mio schreibt Science-Fiction, während Zoe Fantasy-Geschichten bevorzugt. Obwohl sie sehr unterschiedlich sind, verbindet sie eine Maschine, die sie in ihre eigenen Geschichten transportiert.

In den verschiedenen Welten, die ihr dabei betretet, müsst ihr als Team zusammenarbeiten, um Hindernisse zu überwinden und die Fähigkeiten eurer Charaktere zu nutzen. Ziel ist es, der Traumwelt zu entkommen und das Gedächtnis der beiden Protagonistinnen zu bewahren.

Gemeinsam Abenteuer erleben

Hazelight Studios hat bereits in früheren Spielen wie „A Way Out“ und „It Takes Two“ bewiesen, dass sie Spiele entwickeln, bei denen ihr im Koop-Modus eng zusammenarbeiten müsst. Auch in „Split Fiction“ liegt der Fokus auf Teamarbeit.

„Split Fiction“ erscheint am 6. März und wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, den Epic Games Store und die EA app erhältlich sein.

Quelle: Pressemitteilung