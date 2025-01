The Stone of Madness – Trailer zum Release veröffentlicht

Das Entwicklerstudio The Game Kitchen hat heute das taktische Stealth-Adventure „The Stone of Madness“ veröffentlicht. Passend dazu präsentieren die Entwickler einen stimmungsvollen Launch-Trailer, der euch einen ersten Eindruck vom Spiel verschafft.

„The Stone of Madness“ entführt euch in ein spanisches Irrenhaus des späten 18. Jahrhunderts. Im Zentrum der Geschichte stehen fünf mysteriöse Charaktere, die aus unterschiedlichen Gründen in der Anstalt eingesperrt wurden. Geplagt von Wahnsinn und Verzweiflung suchen sie nach einem Weg, ihrer Gefangenschaft zu entkommen.

Das Spiel kombiniert Stealth- und Strategie-Elemente auf spannende Weise. Jeder Charakter startet mit individuellen Traumata und Phobien, die im Verlauf des Spiels eine zentrale Rolle spielen. Die geistige Gesundheit der Figuren kann sich je nach euren Entscheidungen verschlechtern, doch es gibt Hoffnung: Durch das Finden besonderer Steine, die im Kloster verstreut sind, können sie neue Fähigkeiten freischalten oder die negativen Auswirkungen ihrer Traumata umkehren.

„The Stone of Madness“ ist für den PC über Steam, den Epic Games Store und GOG sowie für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung