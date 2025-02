Killing Floor 3 – Release des Shooters erfolgt im März

Wie Entwickler und Publisher Tripwire Interactive bekannt gaben, erscheint „Killing Floor 3“ im kommenden März. Das Spiel wird für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Zudem sind ab sofort Vorbestellungen für die digitalen und physischen Editionen verfügbar.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten im Jahr 2091. 70 Jahre nach „Killing Floor 2“ stellt der Megakonzern Horzine eine Armee von bio-engineerten Monstern – den Zeds – her. Eure Aufgabe ist es, in einem kooperativen Spielmodus zu überleben und die Zeds zu bekämpfen. Dabei könnt ihr im 6-Spieler-Koop (auch Crossplay) oder im Einzelspielermodus antreten.

Editionen und Vorbestellerboni

Alle Vorbesteller erhalten das Flatline Tactical Bundle, das einen Flatliner-Waffen-Skin, den Fear the Reaper-Waffenanhänger und die Special Action Force-Spielerkarte enthält.

Folgende Editionen werden angeboten:

Day 1 Edition (39,99 €, Retail-exklusiv) : Enthält das Basisspiel und das Clamefield Patrol Specialist Skins Pack .

: Enthält das Basisspiel und das . Deluxe Edition (digital) : Beinhaltet das Shadow Agent Specialist Skin Set , das Shadow Agent Weapon Skin Set , den Nightfall Supply Pass sowie 1.000 Creds .

: Beinhaltet das , das , den sowie . Elite Nightfall Edition (digital): Umfasst alle Inhalte der Deluxe Edition sowie den Premium-Nightfall-Supply-Pass-Zugang für Jahr 1 (vier Supply-Pässe) und 3.000 Creds.

Neuer Trailer und Closed-Beta

Falls ihr Lust habt, das Spiel vorab zu testen, könnt ihr euch für die Closed Beta anmelden, die vom 13. bis 17. Februar 2025 stattfindet. Informationen hierzu erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt: Klick!. Des Weiteren wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch die Sirene vorstellt.

„Killing Floor 3“ erscheint am 25. März 2025 für die Eingangs erwähnten Plattformen.

Quelle: Pressemitteilung