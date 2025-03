Edge of Memories – Trailer mit Gameplay-Szenen

Erst im Februar 2025 kündigten NACON und Entwickler Midgar Studio das Third-Person-Action-RPG „Edge of Memories“ an (siehe hier). Im Zuge der NACON Connect folgte jetzt ein neuer Trailer, der auch ein paar Gameplay-Szenen beinhaltet.

In dem Titel sollen euch rasante Echtzeitkämpfe und spektakuläre Kombos erwarten, während ihr in eine lebendige und farbenfrohe Welt eintaucht. An der Seite von Eline und ihren Gefährten begebt ihr euch auf eine Reise, um das Böse auszurotten, das ihre Welt bedroht.

Die Geschichte von „Edge of Memories“ spielt auf dem Kontinent Avaris, wo eine Seuche namens „Korrosion“ Tiere und Menschen in „Abscheulichkeiten“ verwandelt. Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, durchstreift das Land und nutzt ihre fantastischen Fähigkeiten, um die gequälten Bewohner zu heilen.

„Edge of Memories“ soll im Herbst 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung