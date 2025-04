Bullet Noir – Neuer Trailer zum Early Access-Release

Heute schicken Entwicklerstudio Wolcen Studio den Neo-Noir Twin-Stick-Shooter „Bullet Noir“ in den Early Access auf PC. Die Early Access-Version ist auf Steam für 11,79 Euro (UVP) zu haben (siehe hier). Es ist das erste Spiel, das im Rahmen von Wolcen Studios neuer Indie Initiative erscheint – einem internen Förderprogramm für eigenständige Spielideen aus dem eigenen Haus.

Bei diesem Titel soll es sich um einen kompromisslosen One-Hit-One-Kill-Shooter handeln, der die Geschichten von vier einzigartigen Protagonisten erzählt, die alle von ihrer ganz persönlichen Rachsucht getrieben werden. Mit jedem Kapitel verflechten sich ihre Wege zu einer düsteren Gesamterzählung im Herzen der Stadt.

„Wir freuen uns riesig, Spieler:innen in die Welt von Bullet Noir und all die intensiv inszenierte Action eintauchen zu lassen“, sagt Tavi Petre, Game Director von Bullet Noir. „Wir starten im Early Access, um einen echten Community-getriebenen Feedback-Kreislauf zu beginnen – also kommt in unseren Discord, um eure Spuren in Bullet Noir zu hinterlassen!“

„Die Kreativität und Leidenschaft unseres Teams – das Games lebt und atmet – hat die Entstehung von Bullet Noir überhaupt erst ermöglicht”, sagt Bogdan Oprescu, Präsident von Wolcen Studio. “Der Indie-Spirit ist tief in Wolcen verankert, und unsere Indie-Initiative sorgt dafür, dass das auch so bleibt.“

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung