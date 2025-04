Clair Obscur: Expedition 33 – Video zur Synchronisation

Das neue Behind-The-Scenes-Video bietet neue Szenen aus „Clair Obscur: Expedition 33“ sowie Interviews mit der englischen Synchronbesetzung, die der Geschichte und den Charakteren Leben einhauchen.

Hinzu gibt es auch Einblicke in den Aufnahmeprozess, direkt von einigen der englischen Stimmen des Spiels, darunter Jennifer English (Baldur’s Gate III), Ben Starr (Final Fantasy XVI), Kirsty Rider (The Sandman), Shala Nyx (The Old Guard), Rich Keeble (Good Omens) und Maxence Cazorla (Ineffable).

ans dürfen sich außerdem darauf freuen, Charlie Cox (Daredevil: Born Again), Andy Serkis (Der Herr der Ringe), Devora Wilde (Baldur’s Gate III), Tracy Wiles (Baldur’s Gate III) und eine großartige vollständige französische Synchronfassung zu hören, wenn das Spiel später in diesem Monat erscheint.

Publisher Kepler Interactive und Entwicklerstudio Sandfall Interactive veröffentlichen das rundenbasierten RPG „Clair Obscur: Expedition 33“ am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass erhältlich) und PC (Steam und EGS). Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

