Little Town Hero erhält eine physische Collector’s Edition

Das Spiel „Little Town Hero“ des Entwicklers Game Freak, ist bereits seit dem letzten Jahr in digitaler Form für die Nintendo Switch erhältlich. Die Spieler unter euch, die nicht so gerne auf digitale Spiele zurückgreifen möchten, können schon bald zu einer physischen Sammlerausgabe von „Little Town Hero“ greifen.

Möglich macht dies der Publisher NIS America, der in Zusammenarbeit mit Game Freak das Spiel in den hiesigen Handel bringen. Die besondere Edition, die den Namen „Big Idea Edition“ tragen wird, landet im Frühjahr 2020 in den Regalen der Händler.

Die „Big Idea Edition“ enthält das Spiel, ein Artbook, ein Poster, ein Pin-Set sowie den Soundtrack auf CD – dieser wurde übrigens von Toby Fox (Undertale) komponiert.

